Conte rassure John Terry

Joueur emblématique du club de Chelsea, John Terry ne joue que très peu cette saison. Le défenseur Anglais pourrait faire la grimace. Malgré tout, son coach Antonio Conte a expliqué qu'il restait une pièce maitresse dans l'effectif Londonien.

A 36 ans, John Terry file vers un nouveau titre de champions d'Angleterre avec les Blues. En conférence de presse d'avant match, son entraîneur Antonio Conte a indiqué que l'ancien international restait un joueur important pour le club. une annonce faîte suite à l'avant match de FA Cup entre Manchester United et Chelsea.

" Je dois décider du onze de départ. Bien sûr, j'essaie de prendre la meilleure décision pour l'équipe. Nous voulons aller au prochain tour, de la même manière que Manchester United, alors je vais essayer de prendre la meilleure décision pour l'équipe.



C'est normal", a jugé l'entraîneur des Blues, avant de continuer : "Je le répète: John fait du beau travail cette saison, sur et hors du terrain. Et, pour moi, il est très important dans cette saison parce qu'il est le capitaine et, je le répète, il travaille très bien sur le terrain et m'aide beaucoup dans le vestiaire. Transférant le bon message. Bien sûr, il est un joueur important pour nous".