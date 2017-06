Claude Puel : "aujourd’hui, il y a peu de bancs disponibles"

8e de Premier League la saison dernière avec une finale de League Cup perdue contre Manchester United, Claude Puel a été limogé par Southampton mais le technicien ne regrette rien !

"Déçu ? Non. Parce que je reste sur du positif, une très belle expérience. J'ai découvert un autre football, une fantastique atmosphère, journalistes, fans, joueurs... Comme toujours, il peut y avoir des incompréhensions. Je pense que ça dépasse le cadre sportif, mais c'était une belle expérience. La séparation est intervenue un peu tard. J'ai eu pas mal de contacts, il y a eu une période floue depuis un mois. J'ai eu pas mal de sollicitations, je n'ai pas discuté parce que j'étais sous contrat Mon avenir ? Aujourd'hui, il y a peu de bancs disponibles, on verra. Mes priorités ? Je ne sais pas. J'ai besoin d'un coup de cœur, de me sentir bien et apprécié, " a indiqué l'ancien coach de Nice dans TéléFoot.