City - United : Pas de vainqueur dans le derby de Manchester

Manchester City et Manchester United se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0), à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la 34e journée de Premier League. Citizens et Red Devils sont respectivement quatrièmes et cinquièmes, à un et deux points de la troisième place occupée par Liverpool. Mais les deux rivaux ont encore un match de moins que les Reds.





Rappel des enjeux d'avant-match

Suite et fin de la 34e journée de Premier League ce soir avec le match entre Manchester City et Manchester United. Les deux équipes s'affrontent pour la 4e place du championnat. Pour le moment, c'est City qui avec ses 64 points est devant avec une toute petite longueur d'avance sur les Reds Devils. Outre la suprématie locale, c'est le contexte du championnat qui intéresse également les deux formations.



Au niveau de la dynamique, Manchester City n'est pas forcément au mieux. Défait en demi-finale de Cup ce week-end par Arsenal, les Sky Blues ont raté leur saison et se battent aujourd'hui pour accrocher un tour préliminaire de Ligue des champions. Au niveau du championnat, les hommes de Pep Guardiola restent sur deux succès contre des équipes de milieu de tableau. Et ce mot est important parce que même si Manchester City fait un quasi sans faute face aux adversaires moins forts, on ne peut pas en dire autant face aux gros.



En effet, face aux 7 premiers du championnat, cette saison, Manchester City n'a pris que 11 points sur 36 possibles (2V-5D-5N). Ironie du sort, sur deux petits matchs gagnés, Manchester United figure dans les noms. Pour le reste, les Citizens se portent plutôt bien à domicile car pour le moment en 2017 ils sont invaincus à l'Etihad Stadium. La dernière défaite remonte au 16 décembre dernier contre le leader Chelsea.





United est une machine à gagner



Pour Manchester United, la donne est différente. Demi-finaliste en Europa League et vainqueur de la Coupe de la Ligue, les hommes de José Mourinho ont encore des objectifs cette saison. En plus de cela, les Reds Devils sont en grande forme, car ils n'ont plus connu la défaite en championnat depuis 23 matchs. Ils auront forcément à coeur de revanche car au match aller, ils s'étaient inclinés 2-1 à Old Trafford.



En plus de cette tendance, les coéquipiers de Paul Pogba n'ont pas joué ce week-end et ont pu se reposer. Tout le contraire d'une équipe de City qui a affronté Arsenal en Cup pour au final une défaite en prolongation. Au niveau fraicheur, ils semblent avoir un léger avantage sur leur rival. L'année dernière, ils s'étaient imposés 1-0 à l'Etihad Stadium, de quoi aborder la rencontre avec beaucoup de confiance.





Mourinho-Guardiola: le duel des tacticiens



Ce match sera également l'occasion pour les deux coachs de se montrer ainsi que de s'affronter tactiquement. Le seul point commun qu'ils auront ce soir réside dans le fait que les deux équipes ont des blessés importants. Pour José Mourinho, il devra faire sans Paul Pogba, Mata, Jones, Rojo, Smalling et Zlatan Ibrahimovic blessés.



Avec ces noms, le technicien devra trouver une nouvelle alchimie et faire confiance à des joueurs qui n'ont pas un gros temps de jeu depuis le début de la saison. Pour Pep Guardiola la donne n'est pas très différente car David Silva et Gundogan sont absents. De leur côté, Aguero, Gabriel Jesus, Stones, Sagna et fernandinho sont pour le moment incertains. De quoi devoir revoir ses plans de matchs pour l'ancien technicien du FC Barcelone.



A noter que sur leurs 16 confrontations, Guardiola a gagné 7 fois, Mourinho 3 pour 6 nuls. Un duel qui tient donc toutes ses promesses.





It's derby day - come on! 🔴 pic.twitter.com/vvDt9XObIc — Manchester United (@ManUtd) 27 avril 2017





Greg Zerbone