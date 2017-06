City proche de faire signer Sanchez et dit au revoir au PSG

C'est une information du très sérieux quotidien The Guardian qui affirme que Alexis Sanchez est très proche de rejoindre Manchester City dans les jours qui arrivent. Le club veut signer le gros coup du mercato estival !

Le PSG est maintenant hors course dans le dossier Sanchez et c'est bien Manchester City qui est en pole position pour recruter le joueur d'Arsenal, Alexis Sanchez. Le joueur qui est en fin de contrat en 2018 a refusé les prolongations de contrat d'Arsenal allant même jusqu'à repousser des offres de salaires jusqu'à 285 000 euros par semaine pour montrer son envie de quitter le club de Londres. Mais Arsenal veut vendre son joueur en cas de belle offre et pas à un concurrent direct pour le titre en Premier League. Pourtant depuis plusieurs jours, le joueur veut rejoindre Guardiola à City, entraîneur qu'il a connu au Barça.



Actuellement à la Coupe des Confédérations avec le Chili qui s'est qualifié pour la finale, le joueur parlera de son avenir à son retour de Russie. Point important dans le dossier de City, The Guardian affirme que le club est prêt à payer jusqu'à 341 000 euros par semaine et un transfert de 57 millions d'euros. Reste maintenant à savoir si les Gunners pourront encore retenir et prolonger le joueur pour plusieurs années alors que l'ambiance entre Sanchez et Wenger n'est pas au top. NP