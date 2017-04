Chelsea vise un joueur de Naples

Naples est à la lutte pour la deuxième place en Italie. Les hommes de Sarri affrontent ce week-end la Lazio de Rome. Le défenseur du Napoli Kalidou Koulibaly pourrait bien disputer l'un de ses derniers match sous les couleurs bleu ciel. Il intéresse Chelsea.

Voici ce qu'a déclaré Bruno Satin, son agent:"Chelsea était intéressé mais ensuite ils ont fait signer David Luiz et il y a aussi John Terry, Gary Cahill, c'est beaucoup de compétition. Alors nous verrons ce qu'il se passera, Koulibaly a énormément progressé grâce à Maurizio Sarri. Tout ce qu'il se passera dans le futur ne dépend que du président et s'il accepte ou non d'évaluer les offres qui arrivent", a confié l'homme d'affaires à Radio Napoli.