Chelsea, une semaine à 114 millions d'euros

Très discret pour le moment sur le marché des transferts, Chelsea va rattraper son retard cette semaine. Les Blues devraient accélérer sur plusieurs dossiers et dépenser pas moins de 114 millions d'euros.

Les Blues de Chelsea sont fin prêts à envoyer un message fort au reste de la Premier League à propos du mercato. Si l'on en croit les médias anglais et surtout le Daily Star, Roman Abramovich va dépenser près de 114 millions d'euros en quelques jours.



Un chiffre qui devrait conclure trois arrivées. La première et la plus proche serait celle de Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain monégasque doit rejoindre les Blues très rapidement. Tout semble être réglé pour sa venue et les Londoniens pourraient le faire venir pour un chèque de 40 millions d'euros et possibilité de bonus. Selon les dernières informations Bakayoko devrait être la première recrue pour les Blues avant l'arrivée d'Alex Sandro.



En effet le Brésilien a donné son accord pour rejoindre l'Angleterre cette semaine. Les deux parties sont tous proche d'un accord et le montant du transfert serait estimé à 65 millions d'euros. Une somme qui conviendrait parfaitement à son club qui se serait déjà renseigné pour son successeur.



Un autre joueur de la Juventus est sur les tablettes du club d'Antonio Conte. Il s'agit de Leonardo Bonucci mais selon le Corriere dello Sports le transfert s'annonce pratiquement mission impossible. Du coup les coéquipiers d'Eden Hazard devraient faire venir le défenseur central de Southampton Virgil Van Dijk. Tout proche de Liverpool y a quelques semaines, son transfert a capoté à cause d'un problème de dernière minute.



C'est donc le champion d'Angleterre en titre qui pourrait accueillir l'international néerlandais la saison prochaine. Seul frein, son club de Southampton ne le fera pas partir à moins de 55 millions d'euros. Un chiffre qui malgré tout ne devrait pas faire peur à l'homme d'affaires russe Roman Abramovich.



Greg Zerbone