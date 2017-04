Chelsea - Southampton, c'est parti !

Chelsea affronte Southampton pour le compte de la 34e journée de Premier League. Les hommes d'Antonio Conte doivent absolument s'imposer pour prendre le large sur Tottenham.

Les Blues ont perdu le choc sur la pelouse d'Old Trafford (2-0) et Tottenham revient donc à 4 points de Chelsea au classement de Premier League. Les hommes d'Antonio Conte n'ont pas le droit à l'erreur et devront reprendre la marge d'avance sur le voisin de Londres. Chelsea c'est 13 victoires pour 2 défaites à Stamford Bridge (39 buts pour, 11 contre)Du côté des Saints qui sont actuellement 9èmes au classement (40 pts) et ne peuvent pas espérer quelque chose pour la fin de saison. A l'extérieur ils présentent un bilan tout très correct avec 5 succès, 3 nuls et 8 défaites. Ils voudront absolument faire tomber le leader Chelsea dans son stade.Chelsea n'a perdu qu'un de ses sept derniers matches decontre Southampton à Stamford Bridge.Southampton a remporté trois de ses quatre derniers matchs en PL.Diego Costa a été directement impliqué dans un but dans chacune de ses trois dernières apparences de PL contre les Saints (deux buts, une passe).Eden Hazard a 11 buts et trois passes dans ses 17 derniers matchs à domicile (11 buts, trois passes).