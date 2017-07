Chelsea : Roman Abramovich gâte ses champions

Les joueurs de Chelsea n'ont plus d'excuse pour arriver en retard à l'entraînement!



Willian et Nathaniel Chalobah ont révélé sur leurs réseaux sociaux la photo du cadeau que leur a offert Roman Abramovich le propriétaire du club.



Pour les récompenser de leur saison et leur titre de champions d'Angleterre, chaque joueur a reçu une montre Hublot à l'effigie du club et un mot personnalisé les remerciant d'avoir "créé l'histoire".





Abramovitch a offert une montre a tous les joueurs champions de la saison passé

une montre hublot normalement ca coute 6 600 Euros ca pic.twitter.com/7QvzpJ9SO1 — CHAMPIONS CFC⚡🇨🇮 (@LariCoulibaly) 11 juillet 2017