Chelsea prêt à tout pour conserver Hazard

Eden Hazard réalise une très grosse saison avec les Blues. Depuis le début du championnat il compte 11 buts et 4 passes. Actuellement en tête de la Premier League il fait l'objet d'un certain intérêt du Real Madrid. Le club Merengue souhaite le recruter. Pour empêcher ça, Chelsea aurait trouvé une solution.

L'ancien Lillois attire beaucoup de regards et plus particulièrement celui du Real Madrid. Les Galactiques ont pour objectif de faire venir le Belge dans la capitale Espagnole la saison prochaine. Oui, mais voilà Chelsea ne compte pas lâcher son prodige et lui proposerait un salaire hebdomadaire de 345 000 euros. Si le capitaine des Diables rouges accepte il deviendrait le joueur le mieux payé de Premier League. C'est ce que révèle le quotidien The Sun.



GZ