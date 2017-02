Chelsea pour creuser l'écart ?

Chelsea reçoit Arsenal(13h30 Samedi) pour le choc de cette 24ème journée de Premier League. Le leader incontesté avec ses 18 victoires va t-il réussir à prendre le meilleur sur Arsenal qui n'a plus perdu depuis 4 journées.

Une victoire face à Arsenal et le titre en Angleterre serait joué ? Possible avec 12 points d'avances sur Arsenal en cas de victoire demain, les hommes d'Antonio Conte feraient un grand pas vers la consécration finale. À l'aller, Arsenal l'avait emporté 3-0.







Olivier Giroud avec Arsenal c'est:

6 matches en janvier

4 buts

2 passes décisives

- But du mois

- Joueur du mois





