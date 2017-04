Chelsea ne doit pas jouer à se faire peur

Suite de la 31è journée de Premier League ce soir avec notamment le choc entre Chelsea et Manchester City (21 h). A l'aller, les Blues l'avaient emporté 3-1 sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Mais ce qui est important ce soir pour les hommes de d'Antonio Conte, c'est qu'ils pourraient conserver une distance respectable avec les Spurs de Tottenham dans la lutte pour le titre.

Défait par une surprenante équipe de Crystal Palace ce week-end, Chelsea se doit de relever la tête ce soir contre Manchester City. Un choc entre le leader et le quatrième du championnat. Une victoire permettrait aux coéquipiers d'Eden Hazard de croire encore un peu plus au titre en Premier League. Eux qui comptabilisent pour le moment 69 points.



Mais attention car derrière, Tottenham qui se déplace dans le même temps à Swansea est bien décidé à jouer sa chance à fond. Les hommes de Mauricio Pochettino ne sont qu'à 7 longueurs de Chelsea. Du côté de City, on vise le podium. Actuellement quatrième avec 58 points, les Citizens pourraient passer devant les Reds de Liverpool en cas de victoire.



En championnat Pep Guardiola et ses hommes sont invaincus depuis le 15 janvier dernier. Ils se déplaceront ce soir à Stamford Bridge avec l'objectif de jouer un bien vilain tour à leurs rivaux Londoniens.



GZ