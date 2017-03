Chelsea de plus en plus proche du titre

Chelsea s'est imposé 2-1 sur la pelouse de West Ham grâce à des buts de Hazard (25e) et Diego Costa (50e), contre une réduction de score de Lanzini (92e), lundi soir, en clôture de la 27ème journée de Premier League. Les Blues prennent 10 points d’avance sur le second, Tottenham.







Chelsea est très près du but. L'équipe d'Antonio Conte est actuellement leader de Premier League avec 63 points. Et les Blues pourraient bien envoyer un message fort ce soir aux autres formations du championnat. Invaincus depuis le 4 janvier dernier, les coéquipiers du français N'Golo Kanté partiront logiquement favoris face à une équipe de West-Ham qui reste sur deux matchs nuls consécutifs en championnat.



La défense londonienne devra se méfier d'Andy Carroll si toutefois le joueur devait être titulaire. En effet, il est pour le moment incertain à cause d'une blessure à l'aine. Eden Hazard, lui aussi ne devrait pas fouler la pelouse du Stade Olympique de Londres.

Un match largement abordable pour le 11 d'Antonio Conte face à des Hammers qui pointent à la 11ème place de Premier League. A l'aller, Chelsea l'avait emporter 2 buts à 1.



Les compos probables:



West-Ham: Randolph / Kouyate : Fonte : Reid : Cresswell / Noble : Obiang / Lanzini : Feghouli : Ayew / Snodgrass.



Chelsea: Courtois / David Luiz : Cahill : Azpilicueta / Moses : Kanté : Fabregas : Alonso / Pedro : Willian : Costa.



GZ