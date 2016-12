Chelsea : Conte refuse de libérer Batshuayi

Non, Antonio Conte ne souhaite pas laisser partir Michy Basthuayi, cet hiver. En marge de la rencontre face à Bournemouth, l'Italien a précisé sa pensée. "Ce joueur est nouveau à Chelsea et un départ en prêt serait un aveu d'échec pour le club, et surtout pour moi. Nous devons continuer à travailler avec lui tous les jours pour essayer de l'améliorer", a-t-il confié aux médias.