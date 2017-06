Chelsea commence à dégainer ses millions

Chelsea va faire une offre pour Tiémoué Bakayoko mais également Alex Sandro afin de renforcer son équipe. Les deux joueurs sont très courtisés depuis quelques semaines.

Inactif jusqu'à présent sur le marché des transferts, Chelsea va commencer à sortir le chéquier. Selon les tabloïd anglais les Blues préparent une offre e 62 millions pour faire venir ALex Sandro. Antonio Conte cherche un arrière gauche et le joueur de la Juventus Turin correspond aux critères recherchés. Pour le second joueur, Roman Abramovich est prêt à donner 45 millions à l'AS Monaco pour le transfert de Tiémoué Bakayoko. Les offres devraient donc arriver très vite sur la table et les Londoniens vont animer le mercato estival.