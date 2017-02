Chelsea assume en leader

Chelsea s'est imposé face à Swansea (3-1) à Stamford Bridge et conforte sa place de leader devant Manchester City, dont le match face à Manchester United est reporté pour cause de finale de Coupe de la Ligue, avec 11 points d'avance. Des buts signés, Fàbregas, Pedro et Diego Costa pour Chelsea et de Llorente pour Swansea. Dans les autres matchs, Everton s'impose face à Sunderland 2-0. Middlesbrough s'incline face à Crystal Palace 1-0. Hull City et Burnley se sont quittés sur un match nul 1-1. Enfin West Bromwich Albion prend les 3 points face à Bournemouth (2-1).