Chadli pourrait bien partir

Nacer Chadli s'est bien relancé à West Bromwich Albion et après une saison à Brimingham, le Diable Rouge est pisté ailleurs. L'international belge d'origine marocaine pourrait quitter l'Angleterre.



Mais Nacer Chadli ne devrait pas quitter pour autant la Premier League puisque c'est Swansea qui s'intéresse de près à l'ailier. Selon le Daily Telegraph, les Gallois seraient prêts à déposer 17 millions d'euros sur la table si Gylfi Sigurdsson venait à partir.



Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2020 avec West Bromwich Albion, qui a déboursé près de quinze millions d'euros pour le recruter l'été dernier, le milieu de terrain offensif international belge de 27 ans, aurait quelques envies d'ailleurs. En bisbilles avec Tony Pulis, le manager des Baggies, l'ancien joueur de Twente et de Tottenham pourrait apparemment profiter des prochaines semaines pour faire ses valises.



Le natif de Liège serait actuellement le plus gros salaire de l'écurie de Birmingham. Swansea serait prêt à proposer 17 millions d'euros pour Nacer Chadli si Gylfi Sigurdsson venait à quitter les Gallois pour rejoindre Everton annonce le Daily Telegraph! Le Diable rouge a inscrit 5 buts en 32 apparitions la saison dernière.