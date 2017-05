C'est terminé en Angleterre

Tous les leaders se sont imposés lors de la 38e et dernière journée de Premier League. Chelsea était déjà champion et Tottenham assuré de la deuxième place. Manchester City complète le podium et décroche le troisième billet direct pour les phases de poule de la Ligue des champions. Liverpool, 4e, devra passer par les qualifications pour rejoindre la C1. Arsenal, 5e, doit se contenter de l'Europa League comme Manchester United et Everton.























Le papier d'avant-match

Fin de la saison en Premier League ce dimanche après-midi avec le multiplex. Parmi les matchs à enjeux, le duel à distance entre Liverpool et Manchester City pour la troisième marche du podium. Avantage aux citizens qui comptent 2 longueurs d'avance sur les Reds de Liverpool. Les hommes de Pep Guardiola possèdent 75 points contre 72 pour leur rival. Dimanche ils se déplacent chez le promu Watford.



Assuré de se maintenir en Premier League la saison prochaine, ils n'ont plus rien à jouer. Malgré tout, les hommes de Walter Mazzari auront à coeur de finir sur une bonne note ainsi que d'offrir une victoire de prestige à leurs supporters. Match piège à venir pour les Sky Blues contre ce promu qui devra faire également avec beaucoup de blessés. Manchester City voudra se qualifier directement pour la C1. Une victoire pourrait en plus être un moyen de plus afin d'attirer des joueurs encore plus huppés au club la saison prochaine.



En ce qui concerne Liverpool, les Reds accueillent Middlesbrough du côté d'Anfield. Les hommes de Jurgen Klopp doivent l'emporter absolument face à une équipe déjà condamnée à la descente. Liverpool se doit donc de remporter cette rencontre mais n'a malgré tout, pas son destin entre les mains. Manchester City n'a besoin que d'un match nul pour assurer la place de 3e place. Dans le même temps, Liverpool doit absolument s'imposer. Un match qui pourrait être le dernier pour Philippe Coutinho sous le maillot rouge.





Chelsea va finir en beauté



Les Blues étrennent leur titre dimanche contre Sunderland. Antonio Conte et ses hommes rencontrent la lanterne rouge du championnat Sunderland. Les Black Cats n'ont plus rien à jouer et sont assurés de descendre Championship. Tous les éléments sont donc réunis pour voir une équipe de Chelsea terminée de la plus belle des manières, une saison de très haut niveau.



Ce match sera également l'occasion de préparer comme il se doit la finale de la Cup face à Arsenal dans quelques semaines. Hazard et ses partenaires pourront donc faire plaisir à leurs fans ainsi que les remercier pour la saison accomplie. Rappelons qu'au match aller, Chelsea s'était imposé 1-0 grâce à une réalisation de Cesc Fabregas à 10 minutes de la fin.



Dernier enjeu, la 4e place où Arsenal peut passer devant Liverpool. Les Gunners doivent gagner un gros match contre Everton et espérer que Liverpool ne gagne pas dans le même temps. Au classement, les Reds possèdent 63 points, un de plus que les Canonniers avec 62 unités.



Programme de la 38e journée

Arsenal - Everton

Burnley - West Ham

Chelsea - Sunderland

Hull City - Tottenham

Leicester - Bournemouth

Liverpool - Middlesbrough

Manchester United - Crystal Palace

Southampton - Stoke

Watford - Manchester City

Swansea -West Brom







Greg Zerbone