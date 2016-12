Boxing Day : Chelsea et Arsenal s'imposent

Le traditionnel Boxing Day (18e journée de Premier League) n'a pas réservé de grosses surprises puisque tous les cadors du championnat anglais se sont imposés à domicile. Après avoir établi un nouveau record de 11 victoires consécutives en Premier League il y un peu plus d'une semaine, Chelsea a poursuivi sa superbe série ce lundi en dominant Bournemouth sans trembler (3-0). Pedro (24e, 90e+3) et Hazard (50e, sp) ont assuré le succès des Blues qui confortent leur avance en tête du championnat anglais. Les joueurs d'Antonio Conte possèdent provisoirement neuf points d'avance sur Liverpool et Manchester City, en attendant les résultats des deux équipes. Désormais décroché dans la course au titre, Arsenal a eu toutes les peines du monde à dominer West Bromwixh Albion à domicile (1-0). Le Français Olivier Giroud a offert la victoire aux Gunners en fin de match. Manchester United n'a pas tremblé face à Sunderland à Old Trafford (3-1) grâce notamment à une nouvelle réalisation de Zlatan Ibrahimovic. On retiendra également le succès éclatant de West Ham à Swansea (4-1) et la nouvelle défaite inquiétante de Leicester à domicile contre Everton (0-2). Les autres résultats : Burnley 1-0 Middlesbrough, Watford 1-1 Crystal Palace.