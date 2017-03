Bastian Schweinsteiger quitte Manchester United

C'est une surprise en Premier League ! D'après les informations de la BBC, Bastian Schweinsteiger va quitter Manchester United pour la MLS et signer avec les Chicago Fire.



L'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne Bastian Schweinsteiger va rejoindre le club les Chicago Fire dans la Major League Soccer. Il est arrivé en juillet 2015 en Angleterre pour signer avec Manchester United. Cette année, il n'entre pas dans les plans du technicien portugais José Mourinho. "Nous n'avons pas beaucoup de joueurs, et nous n'avons pas beaucoup d'options au milieu de terrain. Il a fait preuve d'un grand professionnalisme quand il ne jouait pas. Avec autant de compétitions et de matches, il sera une option", avait lâché Mourinho au sujet de Schweinsteiger en début de saison.

Il pourrait arriver à Chicago dès la semaine prochaine. Selon le quotidien local de Chicago, il a signé pour un an et un montant de 4,5 millions de dollars.



