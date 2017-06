Bakayoko à Chelsea, c'est comme si c'était fait

Après Bernardo Silva, un deuxième joueur majeur pourrait quitter l'AS Monaco cet été selon les informations du quotidien L'Equipe. Tiémoué Bakayoko serait en effet tout proche de Chelsea. Le quotidien sportif est catégorique ce samedi et précise que le transfert ne fait désormais plus aucun doute même s'il reste quelques détails à régler. Antonio Conte souhaite absolument le recruter pour renforcer son entrejeu, ce qui laisse penser que Cesc Fabregas devrait quitter les Blues cet été. Le club de la Principauté devrait recevoir un chèque de 40 millions d'euros et l'officialisation du transfert pourrait intervenir la semaine prochaine.