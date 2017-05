Arsenal-Wenger, l'amour foot !

Après une réunion du comité exécutif d'Arsenal, hier, Arsène Wenger va être prolongé pour deux saisons à la tête du club. Un message fort que veulent faire passer les dirigeants aux fans qui voulaient voir Wenger quitter le navire. Dans les prochaines semaines, le technicien français va devoir revoir ses méthodes de travail, mais l'essentiel est là, la prolongation.

Il est en place depuis le 01 octobre 1996 et va normalement prolonger son contrat pour les deux prochaines saisons à la tête des Gunners. Souvent contesté pendant les derniers mois par les fans et des membres de la direction, la victoire en finale de la FA Cup face à Chelsea, champion d'Angleterre, a facilité les discussions avec le board.



Pourtant au sein du club, plusieurs dirigeants étaient contre la future prolongation de l'Alsacien à la tête de l'institution. Mais plusieurs points vont dans son sens, la victoire en FA Cup et surtout la santé financière du club, qui est excellente. Stan Kroenke, le propriétaire du club, ne veut pas reproduire l'exemple de Man United et aurait donc fait le choix de prolonger le coach pour les deux prochaines saisons mais plusieurs changement vont intervenir durant l'été pour devenir plus compétitif.



Des changements vont arriver !

À Arsenal, Wenger est le manager du club, pendant l'été, le directoire veut étudier la possibilité de faire venir un directeur du football, autrement dit, un directeur sportif qui va pouvoir s'occuper du recrutement. La trêve estivale s'annonce agitée pour le club qui va devoir aussi négocier avec Özil et Sanchez pour prolonger les contrats qui vont expirer à la fin de la saison prochaine.



La première recrue de l'été pour Arsenal, sera Kolasinac, l'arrière gauche de Schalke 04. D'après certaines sources, le club va disposer d'une enveloppe de transfert de 120 millions d'euros pour le mercato (sans les ventes). Un mercato compliqué pour le club qui va devoir trouver du renfort avec un attaquant et un défenseur.



Wenger ne veut pas imiter Sir Alex Ferguson, il veut continuer de construire son histoire mais va devoir aussi changer sa méthode pour avoir des résultats conséquents dès la saison prochaine car les fans d'Arsenal seront peut-être plus attentif à la situation du club qui devra obligatoirement lutter pour essayer de gagner le championnat, une tâche qui s'annonce difficile comme chaque année...NP