Arsenal veut mettre un terme aux espoirs de Tottenham

Ce dimanche, c'est jour de derby outre le FC Barcelone contre L'Espanyol, la Roma contre la Lazio, c'est le derby de Londres qui attire tous les regards. C'est dimanche à 17 h 30 qu'Arsenal se déplace sur la pelouse de Tottenham pour y retrouver les Spurs. Un match qui peut mettre fin aux espoirs des hommes de Mauricio Pocchettino pour le titre.

Même si Arsenal a loupé sa saison, les Gunners peuvent quand même réaliser une bonne opération en venant à bout de Tottenham ce week-end. Une victoire des hommes d'Arsène Wenger conjugué à un succès des Blues de Chelsea pourrait définitivement éloigner les hotspurs de la place de leader. Au niveau de la dynamique, les coéquipiers de Christian Eriksen restent sur 8 matchs sans défaite en Premier League et sont seulement à 4 longueurs de Chelsea dans la course au titre.



Le dernier match de l'équipe reste un mauvais souvenir, car ils se sont fait sortir de la Cup contre Chelsea 4-2 en demi-finale la semaine dernière. Tout le contraire pour Arsenal qui a sorti City lors de la deuxième demi-finale à Wembley. Les Spurs possèdent la deuxième meilleure attaque de la compétition avec 69 buts mais également la meilleure défense.



C'est bien simple, pour le moment Tottenham n'a pas perdu le moindre match à domicile en championnat. Pour Arsenal la donne est différente, sur 9 défaites cette saison, 6 ont été concédé à l'extérieur, ce qui signifie que les Gunners ne voyagent pas bien. Arsène Wenger et ses joueurs traversent une période difficile pour le club et doivent essayer de revenir sur la 5e position qui leur assurait un ticket pour l'Europa League. Lors du match aller, les Gunners et les hotspurs s'étaient neutralisé sur un score nul 1-1.





Dele Alli-Harry Kane la jeunesse au pouvoir



Ce week-end, la défense d'Arsenal sans Mustafi devra faire très attention à deux joueurs en particulier. Le premier se nomme Harry Kane et est deuxième meilleur buteur de la Premier League avec 20 réalisations. Le deuxième Dele Alli est à surveiller de très près car il réalise lui aussi une saison époustouflante avec 16 buts et 5 passes décisives. A 21 ans, il intéresse les plus grands clubs européens. Côté blessure, Dembele et Vorm ne seront pas présents pour Tottenham et côté Gunners pas de Mustafi et de Koscielny tous les deux blessés.









