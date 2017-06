Arsenal frappe fort avec une nouvelle offre dans le dossier Mbappé

D'après le Sunday Express, Arsenal a l'intention de revenir à la charge afin de convaincre l'AS Monaco de lâcher Kylian Mbappé, cet été.





Le média anglais révèle que les Gunners sont disposé à offrir 108 millions d'euros afin d'obtenir la signature de l'attaquant auteur de quinze buts et huit passes décisives cette saison en Ligue 1. On doute néanmoins que cela suffise à persuader les décideurs de la principauté. Pour rappel, le contrat de Mbappé expire en juin 2019. La mission s'annonce difficile pour Arsenal avec la grosse concurrence présente sur le dossier comme Manchester City et le Real Madrid.



