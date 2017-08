Arsenal doit réussir son premier choc

Ce soir, 20h45, Arsenal reçoit Leicester pour le compte de la première journée de Premier League. Un choc pour commencer la saison.





Arsenal doit réussir son entrée en Premier League pour bien lancer sa saison. Les Gunners ont décroché le week end dernier face à Chelsea (1-1, 4 TAB 1) lors du Community Shield, le premier titre qui permet d'arriver face à Leicester avec une confiance au maximum. Les hommes d'Arsène Wenger vont miser l'ensemble d'une saison sur le championnat après la non participation à la Ligue des Champions.



En face, Leicester, le champion d'Angleterre en 2016 voudra oublier sa mauvaise saison (13 défaites en 19 déplacements). Les Foxes, n'ont plus gagné à Arsenal depuis 10 matchs et attendent avec impatiente la décision de Mahrez pour son avenir. C'est donc un match avec des enjeux importants pour une première journée de Premier League.