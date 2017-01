Arsenal battu à domicile, nul entre Liverpool et Chelsea

A domicile, les Gunners sont tombés face à Watford (1-2) sur des réalisations de Kaboul et Deeney, contre un but inutile d'Iwobi. Chelsea a ramené le point du match nul de Liverpool (1-1), ce mardi à l'occasion de l'affiche de la 23e journée de Premier League. Après le but de David Luiz (24e), Georginio Wijnaldum a égalisé pour les Reds (57e). Diego Costa a manqué un penalty (76e). Avec 56 points, les Blues restent de solides leaders avec neuf points d'avance sur Tottenham, tenu en échec à Sunderland (0-0), et Arsenal. Les autres résultats : Bournemouth-Crystal Palace (0-2), Burnley-Leicester (1-0), Middlesbrough-WBA (1-1), Swansea-Southampton (2-1).