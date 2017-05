Arsenal a encore l'Europa à jouer

Dimanche à 17 h, nouveau choc de Premier League entre Arsenal et Manchester United. Un succès des Reds Devils et ils prendraient le large sur leur adversaire du jour.

Arsenal reçoit à l'Emirates Stadium Manchester United dimanche pour le compte de la 36e journée de Premier League. Les Gunners doivent absolument gagner s'ils veulent décrocher une place en Europa League la saison prochaine. Pour le moment les Mancuniens sont 5e (65 pts) devant les Gunners (60 pts). Une victoire des hommes de José Mourinho et ils enverraient un message fort aux Cannoniers.



Au niveau de la dynamique, Arsenal réalise une saison moyenne avec une élimination en Ligue des champions face au Bayern mais une finale de Cup à jouer contre Chelsea du côté de Wembley. En championnat, Arsène Wenger et ses hommes restent sur 9 points pris sur 15 possibles. Depuis quelques semaines, l'équipe respire un peu mieux grâce à sa qualification en finale de Cup. Pour ce qui est de l'avenir de Wenger, l'Alsacien ne s'est toujours pas prononcé.



En ce qui concerne, l'équipe adverse, elle reste sur une victoire 1-0 en demi-finale d'Europa League face au Celta Vigo. Pour le championnat, les hommes de José Mourinho sont invaincus en championnat depuis près de 25 matchs. A l'aller, ils avaient été tenu en échec par l'équipe londonienne. Cette rencontre sera également l'occasion de revoir José Mourinho et Arsène Wenger en face à face 3 ans après leur vive altercation au bord du terrain.



Un match important pour les coéquipiers de Paul Pogba qui auront à coeur de bien préparer leur demi-finale retour de C3 jeudi prochain. Les deux équipes devront faire face à une cascade de blessure. pour les Gunners, Lucas perez, Mustafi et Xhaka sont très incertains. Pour Man United, pas de Zlatan, Rojo, Young, Fellaini et le jeune talent, Marcus Rashford est sorti touché face au Celta Vigo jeudi soir.





GZ