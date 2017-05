Areola pourrait rejoindre un champion d'Angleterre

Alphonse Areola pourrait rejoindre les Blues de Chelsea et devenir la doublure de Thibaut Courtois. Une nouvelle aventure pour l'actuel portier du PSG.

Transféré pour 17 millions à Bournemouth, Asmir Begovic n'est donc plus la doublure de Thibaut Courtois à Chelsea. Du coup, les Blues s'activent pour lui trouver un successeur. Et selon The SUN, le choix serait tombé sur Alphonse Areola. Antonio Conte souhaite en faire sa doublure pour la saison à venir. Une offre que pourrait refuser le jeune gardien de l'Equipe de France à la recherche de temps de jeu.