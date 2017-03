Antonio Conte en route pour l'Inter ?

C'est une information de la presse transalpine depuis quelques jours, qui affirme que Antonio Conte aurait déjà conclu un accord avec l'Inter Milan pour la saison prochaine.

Tuttosport, affirme dans ses colonnes, ce mercredi, que l'ancien sélection de la Squadra Azzurra aurait même déjà donné son accord pour rejoindre l'Inter Milan lors de la saison 2017 -2018, avec un contrat de quatre saisons et un salaire de 15 millions d'euros. C'est une information qui fait l'écho depuis quelques jours en Italie et en Angleterre, malgré la première place au classement de la Premier League et un possible titre de champion d'Angleterre. Antonio Conte arriverait aux commandes de l'Inter la saison prochaine.