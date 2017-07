Football - News

Piqué doute sur l'avenir de Neymar

Depuis son désormais célèbre "Se queda" posté il y a une semaine sur les réseaux sociaux, Gerard Piqué est régulièrement sollicité par les médias au sujet de l'avenir du Brésilien Neymar.



A en croire le défenseur du FC Barcelone, son coéquipier serait encore très indécis à propos de son avenir. "Neymar et moi, nous sommes très proches et je veux qu'il reste, mais je connais aussi la situation dans laquelle il se trouve (...) A l'heure actuelle, il ne sait pas quoi faire et nous essayons de l'aider, nous les joueurs de l'équipe qui sont plus proches de lui, afin qu'il prenne la bonne décision (...) Je veux qu'il reste et on verra ce qu'il va se passer. Tout dépend de ce qu'il veut, il peut aller dans tous les clubs du monde, Paris, Barcelone, Chelsea ou (Manchester) City.



Tout le monde le veut, mais il faut qu'il se décide en fonction de ses priorités : que veut-il ? Plus d'argent ou plus de titres ? Il faut parfois prendre des décisions dans la vie en fonction de ses priorités", a lâché l'international espagnol lors d'une interview accordée à la chaîne ESPN.