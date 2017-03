Football - News

Perrin sur le départ ?

Considéré comme l'emblème de Saint-Etienne, Loïc Perrin n'a toujours pas prolonger. Le capitaine souhaite prolonger mais il n'a pour le moment reçu aucune offre de la part de ses dirigeants. De quoi le mettre en difficulté pour les prochains mois.

Voici ce qu'il a déclaré à l'Equipe: " On a vu mes dirigeants en décembre, en janvier et le 9 février. Ils veulent que je reste. Mais il n'y a rien de concret. Et je ne veux pas me retrouver avec un an de contrat en juin. Une proposition ? Je devais en recevoir une. Mais je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Ils doivent avoir d'autres choses plus importantes à régler. Agacé ? Je le suis car s'il y a bien quelqu'un sur qui ils peuvent compter et en qui ils peuvent avoir confiance, c'est moi. J'ai prouvé ma fidélité au club.



Je n'ai pas envie de leur claquer dans les doigts. Mais à force de discuter, ça n'avance pas. Qu'au moins, on entame une négociation ! Je ne vois pas où ça pourrait bloquer. Je ne suis pas fou. Je ne demande pas à prolonger de cinq ans mais de deux. Cela m'amènerait à trente-quatre ans. Je peux ouvrir la porte à un départ. Il ne s'agit pas de mon objectif premier, mais je ne vais pas rester comme ça. La fin de saison va vite être là. Je n'attendrai pas les vacances pour que mon cas soit réglé".