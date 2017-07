Paul Pogba est un "être humain extraordinaire" pour Julia Roberts

Paul Pogba en tournée en Californie avec les Red Devils a une nouvelle fois rencontré l'actrice Américaine Julia Roberts et ses enfants.



En effet, en novembre dernier, l'actrice s'était déplacée en Angleterre pour voir le match opposant Manchester United à West Ham (1-1).



Ayant beaucoup apprécié leurs échanges et sa disponibilité notamment avec ses enfants, elle s'est exprimée sur leur rencontre devant les caméras de MU TV.



« Il a réchauffé mon coeur. C'est un être humain extraordinaire. J'étais ravie de le voir et mes enfants aussi. Il s'est montré chaleureux et adorable, comme nous l'espérions, Il a donné des conseils pour devenir footballeur, c'était très touchant, si mignon. Une source d'inspiration, pas un discours formaté. Il leur a dit de croire en eux, c'était adorable ».





A-List stars on and off the pitch here in Santa Clara - great to have the one and only Julia Roberts on #MUTV! 🎥⚽️ pic.twitter.com/ZoOTmm7z4h