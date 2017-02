Les parieurs prêts à trahir leur équipe

Vers qui les parieurs vont-ils se tourner, s'interroge l'opérateur Betclic avant l'affiche Olympique de Marseille-Paris SG ? Au match Aller, les joueurs Betclic avaient joué à 49% le PSG vainqueur, à 37% Marseille vainqueur et à 24% le match nul. Pour le match retour, le club parisien est encore donné favori du match. Dans ce contexte, combien de supporters seraient-ils prêts à « trahir » leur club de cœur et parier sur l'adversaire dans une optique de gain ?



Interrogés par Opinion Way, 47 % des supporters affirment préférer parier sur l'équipe donnée vainqueur plutôt que sur leur équipe préférée. Ils sont également 25 % à affirmer pouvoir deviner l'issue de leur pari dès la mi-temps.