Football - News

Objectif pour les Bleus, bien préparer la Suède

Ce soir, l'équipe de France affronte le Paraguay (21h sur TMC) pour le compte du premier match amical de ce rassemblement. Le seul objectif de ce match sera de bien préparer la Suède, rencontre capitale pour la qualification à la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Monter en puissance pour bien préparer le match face à la Suède le 9 juin prochain à Stockholm. La France doit garder le rythme et surtout garder la tête de leur groupe et ce match face au Paraguay peut permettre de se mettre en mode qualification. Un match amical à Rennes, qui va permettre aussi aux Bleus de se rapprocher du public français après plusieurs matchs au Stade de France, mais aussi de garder cette belle dynamique depuis la finale de l'Euro-2016 malgré l'accident face à l'Espagne.



Raphaël Varane sera absent en raison de la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid ce samedi à Cardiff. Mais un autre joueur devrait lui aussi manquer ce match, Mbappé pourrait être ménagé dans l'optique de la rencontre face à la Suède. Avec six changements ce soir, DD va pouvoir tester plusieurs de ses éléments comme Lacazette et Sissoko.



Dans le but, le nouveau gardien des Girondins, Benoît Costil, pourrait faire son retour au Roazhon Park. "Je vais voir déjà avec les principaux intéressés. La priorité est de mettre Hugo dans les meilleures conditions pour le match du 9. Il y a trois matches, c'est possible", a indiqué Deschamps en conférence de presse d'avant-match.





Bleus - Deschamps : "On est axés sur la Suède" par Omnisport-fr



En face, à l'exception du joueur de Lille Junior Alonso, Federico Santander et Juan Iturbe, les autres joueurs paraguayens évoluent tous le continent sud-américain.