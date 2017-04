Football - Transferts

Nice n'oublie pas Ben Arfa

Actuellement en grande difficulté avec le PSG, Hatem Ben Arfa ne joue que très peu et ne fait pas partie des choix d'Emery. Cette saison il n'est jamais entré dans les plans du technicien Basque. Voyant cette nouvelle, l'OGC Nice souhaiterait récupérer le joueur.

Si HBA a signé avec le Paris Saint-Germain cette saison, c'est grâce à ses superbes prestations réalisées la saison dernière avec le GYM. Oui mais voilà aujourd'hui le joueur n'a pas sa place et se sent perdu dans la capitale.



Ces récentes vidéos et déclarations témoignent d'un homme en difficulté et avec un profond mal-être. Justement au vu de la situation, l'OGC Nice explique que l'objectif serait de le faire revenir. Cette saison, les Azuréens ont plus de moyens grâce à des investissements chinois. Les dirigeants niçois seraient entrés en contact avec le clan du joueur. Et même si ce sont des rumeurs, il ne serait pas contre un retour sous le maillot rouge et noir. D'autant que le joueur n'est pas sans savoir que c'est à Nice qu'il a retrouvé son top niveau et que les portes de l'équipe de France se sont à nouveau ouvertes. Alors que le Mondial 2018 se profile à l'horizon, l'argument pourrait porter ses fruits auprès de HBA.