Chicago écrase Boston et mène 2-0

C'est encore une très belle performance pour Chicago cette nuit face aux Celtics de Boston, ils se sont encore imposés dans le deuxième match des play-offs 111 à 97 et mènent 2-0.

C'est une lourde défaite pour les Celtics de Boston face aux Bulls de Chicago cette nuit 111 à 97, ce qui permet à Chicago de prendre de l'avance et de mené 2-0 après deux matchs dans ces play-offs. Un homme a été fantastique cette nuit, le meneur des Bulls Rajon Rondo avec 11 points, 9 rebonds, 5 interceptions, 3 contres et 14 passes décisives. Face à son ancienne équipe, il n'a pas tremblé. Pour rappel, les Bulls ont obtenu leur billet à la fin de la saison régulière, au dernier moment. Alors qu'en face c'était la meilleure équipe de la conférence Est.



Isaiah Thomas était encore touché par le décès de sa soeur dans un accident de la route, mais le meneur de Boston a quand même livré une très bonne prestation avec 20 points, 4 rebonds et 2 passes décisives encore loin de son niveau normal.



Les Raptors s'imposent face au Bucks (106-100) malgré un Giannis Antetokounmpo une nouvelle fois en grande forme (24 points, 15 rebonds). Le match 3 aura lieu jeudi à Milwaukee. Alors que LA Clippers bat Utah 99 à 91 alors que dans le match 1 Utah avait battu Los Angeles Clippers 97 à 95 (1-1).



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Toronto bat Milwaukee 106 à 100

LA Clippers bat Utah 99 à 91