Football - Résultats

Nantes se donne de l'air

En ouverture de la 27e journée de Ligue 1, le FC Nantes s'impose face à Dijon (3-1). Nantes enchaîne sur un troisième match consécutif sans défaite tandis que Dijon reste menacé par la relégation.

Yacine Bammou a rapidement ouvert le score (3e) pour inscrire son 2e but personnel cette saison. Léo Dubois a également malgré lui (37e), mais en seconde période, Nantes a pris le large. Un penalty d'Emiliano Sala (6e but de la saison) a redonné l'avantage aux Nantais, avant que Felipe Pardo ne scelle le sort du match en marquant un troisième but (79e). C'est la 2e fois de suite à domicile que Nantes inscrit 3 buts.