MU en finale contre Claude Puel

Manchester United a rejoint Southampton en finale de la Coupe de la Ligue (26 février) malgré sa défaite contre Hull jeudi soir (2-1) lors de la demi-finale retour, les Mancuniens ayant une confortable avance après leur victoire à l'aller (2-0).



Si les hommes de José Mourinho se sont qualifiés, ils se sont fait peur. Sans ressort ni inspiration pendant une heure, et malgré une quasi équipe-type sur le terrain, ils ont même concédé l'ouverture du score sur penalty (36e). Mais Paul Pogba douchait l'optimisme de Hull City peu après l'heure de jeu (66e). Hull n'abdiquait pourtant pas et Niasse remettait les Tigers devant en fin de match (85). Mais c'était trop tard, Ibrahimovic et les siens tenaient bon et conservaient leur avance du match aller.



Le Southampton de Claude Puel s'est qualifié en éliminant Liverpool mercredi soir, après une seconde victoire 1-0, lors de la demi-finale retour à Anfield.