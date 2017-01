Football - Insolites

Mohamed Aboutrika se retrouve sur la liste «terroristes»

Avant de raccrocher ses crampons en 2013, Mohamed Aboutrika était considéré comme une star du ballon rond en Afrique, notamment pour avoir aider l'Egypte à remporter en 2006 et en 2008 la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Il avait d'ailleurs été nommé à quatre reprises meilleur joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football. Mais, à 38 ans, il voit son nom inscrit sur une liste des personnes considérées comme «terroristes» en raison de ses liens présumés avec la confrérie interdite en Egypte des Frères musulmans.



Cette mesure, prise la semaine dernière, concerne plus de 1500 personnes, dont l'ex-président Mohamed Morsi, actuellement derrière les barreaux. Toute personne suspectée de «terrorisme» est frappée d'une interdiction de quitter le territoire, son passeport lui est retiré et ses avoirs gelés. Aboutrika a notamment reçu le soutien de Mido, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. "Nous allons tous continuer à le défendre et je vais continuer à le soutenir jusqu'à qu'il y ait des preuves contre lui, même si je doute qu'un homme de son calibre puisse agir contre l'Egypte", a réagi sur son compte Twitter l'ancien joueur de l'OM.



Mohamed Aboutrika se trouve actuellement au Qatar où il commente pour la chaîne beIN Sports les matches de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon.