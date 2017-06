Ibrahimovic annoncé en MLS

Puisqu'il est désormais acté que Zlatan Ibrahimovic ne restera pas à Manchester United, l'avant-centre suédois espère trouver un nouveau point de chute dans le but de poursuivre sa carrière. D'après le quotidien Marca, l'ancien Parisien va bel et bien prendre la direction du continent nord-américain et s'engager en faveur des Los Angeles Galaxy. Touché au genou au mois d'avril, le natif de Malmö va d'abord poursuivre sa rééducation dans la cité mancunienne avant d'entamer une nouvelle étape.