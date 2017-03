Football - News

Marseille veut conserver Vainqueur et Gomis

Si Marseille est à la lutte pour la quatrième place, c'est surtout grâce à William Vainqueur et Bafé Gomis. Auteur d'une saison admirable, chacun dans un registre bien défini, les deux hommes sont seulement prêtés, désormais l'OM souhaite un transfert définitif.

L'annonce a été confirmée par l'Equipe ce matin, l'OM souhaiterait aborder la saison prochaine avec William Vainqueur et Bafé Gomis. Le président Eyraud devrait donc négocier avec Swansea et la Roma. Cela devrait être rapidement réglé car le club des Swans ne veut plus de Gomis à cause de son salaire trop important. En ce qui concerne William Vainqueur, l'AS Roma est ouvert à le vendre. Les Gialorossi réclamerait 3 millions d'euros.



GZ