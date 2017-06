L'international suédois Marcus Berg a décidé de rejoindre le club des Emirats Arabe-Unis Al Ain pour la suite de sa carrière. Il a été recruté après quatre années passées sous les couleurs du club grec du Panathinaïkos.



Official!

We are pleased to announce the signing of Marcus Berg @alainfcae #alainclub #WelcomeBerg pic.twitter.com/FjMbpjLXu5