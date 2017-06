Football - News

Maradona allume un latéral brésilien

Diego Maradona a eu des propos très limites à l'encontre de Daniel Alves ce matin même en conférence de presse.

Tout est partie d'une phrase de Dani Alves disant que Messi était largement supérieur à Diego Armando Maradona. Et ce-dernier a très mal pris cette déclaration. Il en a profité pour répondre à sa manière lors d'une interview sur la chaine Tyc Sport:"C'est une merde. Il parle parce qu'il joue dans une zone du terrain où on ne joue pas au foot. On fait juste une passe à l'attaquant. Les vrais latéraux étaient Cafu, Maicon, lui sur 28 centres il en met quatre décents, le pauvre. Si on continue à parler de cet idiot, il vaut mieux que je parte", a lâché Maradona.