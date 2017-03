Paris et Nantes doivent bien préparer l'Europe

Le Paris Saint-Germain et le FC Nantes s'affronte ce week-end pour le huitième de finale retour de la Champions League. Et pour bien préparer ce duel, les deux équipe doivent remporter leur match de championnat afin de préparer du mieux possible la rencontre du week-end. Pour cela, une victoire serait la bienvenue.

Programme de la 20ème journée:



Pays d'Aix - Cesson

Montpellier - Ivry

Sélestat - Saran

Nantes - Nîmes

Paris SG - Toulouse

Saint-Raphaël - Chambéry

Créteil - Dunkerque



Classement actuel:



1. Paris SG

2. Nantes

3. Montpellier

4. Saint-Raphaël

5. Chambéry

6. Pays d'Aix

7. Nîmes

8. Toulouse

9. Ivry

10. Dunkerque

11. Saran

12. Cesson

13. Créteil

14. Sélestat