Zidane : "Personne ne l'avait fait, c'est historique"

Après la victoire de ses troupes face à la Juventus de Turin, Zinedine Zidane s'est confié devant les médias. Il a conscience de l'exploit réalisé. "Je suis très, très heureux. Cela a été une saison incroyable, vous ne pouvez pas rêver mieux, a-t-il déclaré. C'est tellement difficile d'atteindre une deuxième finale de suite, puis de la gagner. En deuxième période, on a été clairement supérieurs, et c'est aussi physiquement qu'on a gagné le match. Notre détermination a aussi fait la différence. La clé de ces victoires, c'est que tout le monde s'est senti important, et est resté soudé jusqu'au bout de la saison. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. (...) Personne ne l'avait fait, donc c'est vraiment un jour historique pour nous tous, mais une fois que l'on a dit ça, vous savez ce que c'est, ce sera encore plus difficile la saison prochaine. Il faudra travailler encore plus dur."