Zidane face à Ancelotti, l’élève peut-il dépasser le maître ?

C’est le choc de ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Bayern Munich ce soir à 20h45. Un match très important pour les deux clubs, un géant d’Europe sera éliminé dès ce stade de la compétition. Cette rencontre sera aussi le théâtre des retrouvailles entre Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, son ancien adjoint au Real devenu depuis l’entraîneur principal du club de la capitale espagnole.



C'est le match à ne pas louper, deux géants d'Europe s'affrontent pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Être éliminé à ce stade de la compétition serait un échec pour ces clubs qui sont habitués au dernier carré de cette compétition. Ce sera donc un affrontement entre deux entraîneurs qui se connaissent parfaitement bien, ils se sont côtoyés sur le banc du club merengue lors de la saison 2013-2014, Ancelotti était alors le maître et Zidane l'élève. Ensemble, ils avaient remporté la "Decima", la dixième Ligue des Champions du Real Madrid. Depuis, Zidane est au top de la Liga, en course pour remporter la Ligue des Champions et les fans du club sont toujours sous le charme du Français. L'ancien n°10 des Bleus n'a pas peur et veut marquer les esprits dès le match aller à l'Allianz Arena : "Je connais Carlo et il me connaît, mais cela ne veut rien dire. Demain, nous allons voir deux grandes équipes s'affronter, ce ne sera pas moi contre Carlo. Jusqu'ici, nous avons bien réussi dans cette compétition et on veut la remporter. Nous allons jouer pour la victoire."



La revanche pour Ancelotti

Carlo Ancelotti, lui, va donc retrouver un club avec qui il a connu trois périodes. La montée en puissance et la concrétisation avec la victoire en C1 et la chute lors de la saison blanche réalisée par le club qui normalement remporte toujours un titre par saison, une saison qui le poussera vers la sortie.



Ce soir, il aura un esprit de revanche même s'il ne veut pas l'admettre et voudra prendre un avantage considérable au score avant le retour au Santiago Bernabeu qui s'annonce bouillant pour le nouveau bavarois. Les Allemands sont actuellement leader de la Bundesliga et remporteront normalement le championnat au mois de mai prochain, ils se sont fixés un nouvel objectif pour la fin de saison, remporter la Ligue des Champions, c'est peut-être l'équipe la plus armée pour le titre final.



Un grosse absence pour le Bayern ?

Difficile de sortir un favori entre les deux équipes pour le match de ce soir, les dynamiques actuelles n'ont presque aucun sens à l'approche d'une affiche de C1. Même si le Bayern s'est rassuré samedi avec une belle victoire face à Dortmund (4-1), alors que dans le même temps, le Real a été tenu en échec sur sa pelouse par l'Atlético (1-1).



Ce soir, Zidane devra composer sans Pepe et Varane en défense centrale, et pourrait être privé de Carvajal, qui s'est entraîné à l'écart du groupe hier soir. Carlo Ancelotti devra, lui, faire sans Mats Hummels en charnière centrale, quant à la présence de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, touché à une épaule contre Dortmund (4-1) samedi, en Bundesliga. Il "s'est entraîné 20 minutes aujourd'hui. S'il a encore mal, il ne jouera pas. Mais son absence ne modifiera ni notre plan de jeu, ni notre stratégie", a affirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Un match qui permettra donc de répondre à la question du jour, l'élève est-il maintenant plus fort que le maître ?



Deux stats avant le match :

613 : Cristiano Ronaldo n'a plus marqué en Ligue des champions depuis 613 minutes.

22 : Ces deux clubs se sont rencontré 22 fois dans l'histoire. Bayern : 11 victoires, 2 nuls, 9 défaites (9v, 1n, 1d à domicile)



NICOLAS PELLETIER