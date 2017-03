Verratti: "Je veux demander pardon aux supporters"

Après l'élimination hier soir au Camp Nou, les Parisiens étaient têtes baissées ce matin pour le voyage retour. Outre Thiago Silva, c'est Marco Verratti qui demande "pardon" aux fans du club de la capitale.

Présent en zone mixte, le milieu transalpin s'est excusé au nom du club parisien après la déroute. "On pensait qu'à 3-1, on allait passer. Mais après, en cinq minutes, il s'est passé des choses que, même dans les songes les plus improbables, personne n'imaginait, nous sommes les premiers désolés. Je veux demander pardon aux supporters, à tous ceux qui aiment le club." Il leur faudra du temps pour digérer cette soirée".