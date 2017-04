Vasilyev : "Le football sera plus fort que ce type d’acte ignoble"

Vadim Vasilyev, le président de l'AS Monaco est revenu sur les événements d'hier soir à Dortmund lors d'un entretien sur le site du club.

"Tout d'abord je veux redire tout mon soutien et toute mon amitié au Borussia Dortmund et au joueur qui a été blessé, Marc Bartra. Ce sont des événements ignobles qu'on n'aimerait ne jamais connaître. Je veux également féliciter tous nos supporters pour leur comportement irréprochable et pour leur soutien. Nous faisons tout notre possible pour accompagner ceux qui ont souhaité rester cette nuit pour assister au match ce mercredi soir. Il faut également féliciter les supporters allemands pour leur générosité. Le match va bien avoir lieu ce soir (18h45), les conditions sont évidemment compliquées," a affirmé le dirigeant de l'ASM.



"On s'est bien sûr posé la question de jouer cette rencontre mais le football ne doit être pris en otage par ces individus. L'UEFA, le Borussia Dortmund et nous sommes sur la même ligne. Nous allons accompagner nos joueurs pour traverser au mieux cette situation. Le football sera plus fort que ce type d'acte ignoble".