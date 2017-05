Une nouveauté pour la finale de la Ligue des Champions

Le 03 juin prochain à Cardiff, le trophée de la Ligue des Champions sera remis sur la pelouse par le président de l'UEFA. Ce sera également le cas en Ligue Europa.

"La pelouse, c'est la scène des joueurs et il convient que leurs exploits y soient célébrés, explique le dirigeant ukrainien dans un communiqué. Il est également logique que les officiels viennent des tribunes vers les joueurs – vers leur arène – pour leur rendre hommage au travers d'une remise des trophées et des médailles sur la surface de jeu. Les joueurs pourront également célébrer avec leurs coéquipiers sur le terrain, devant les fans, sans être interrompus pour monter dans les tribunes. En outre, tous les supporters auront une vue parfaite sur le trophée où qu'ils se trouvent assis dans le stade", a déclaré Ceferin, le président de l'UEFA. Ce sera désormais le cas pour toute les compétitions de clubs et d'équipes nationales organisées par l'UEFA.