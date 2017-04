Une lettre retrouvée sur les lieux de l'attaque

Sur le lieu des trois explosions de ce mardi à Dortmund dans la Ruhr, les enquêteurs ont découvert une lettre signée « au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux », sans que l’hypothèse d’une fausse piste ne soit écartée. Voici ce que l’on sait sur ce document.

Selon les médias locaux, cette lettre non-signée serait en allemand et débuterait par "Au nom d'Allah, le miséricordieux." Elle ferait allusion à l'attaque au camion sur le marché de Noël de Berlin, le 19 décembre dernier, et sur la participation d'avions de reconnaissance allemands en Syrie.



Il est écrit sur cette lettre que désormais, les sportifs et célébrités, en Allemagne et dans les autres pays qui luttent contre l'Etat islamique. D'après Die Welt, la direction générale de la police judiciaire serait en charge de l'enquête.



La police vérifie la piste islamiste mais il n'y a pour l'instant aucune confirmation. Toujours d'après les forces de l'ordre, il serait également possible que quelqu'un cherche à les mettre sur une fausse piste. Ils n'excluent donc pas l'hypothèse nazie, hooligan, criminelle ou autre.