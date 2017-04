Un ancien du Barça veut voir Dybala chez les Catalans

Actuellement dans le championnat du Qatar sous les couleurs d'Al Sadd, l'ancien capitaine emblématique du FC Barcelone, Xavi souhaiterait que le club Catalan recrute un joueur. Il s'agit de Paulo Dybala qui fait tourner la tête de beaucoup de personnes.

"Il a beaucoup de talent et est capable de jouer dans n'importe quelle grande équipe", a poursuivi Xavi. "Il joue naturellement à un niveau élevé et est encore jeune. Il est prêt à jouer pour Barcelone. Il fait la différence en Italie et ce n'est pas facile quand on joue dans une équipe comme la Juventus. Dybala s'adapterait parfaitement au jeu de la maison", a déclaré Xavi dans les colonnes de Marca.



Des propos qui devraient ravir l'intéressé, déjà couvert d'éloges dans le passé par Lionel Messi en personne. Un moyen de plus pour mettre la pression sur le jeune Argentin avant la rencontre de ce soir ?



GZ